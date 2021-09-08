شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول للأهلى فى التتش استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر الظهور الاول لفريقها على استاد مختار التتش استعداداً للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر باستثناء الدوليين على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى لالتقاط الأنفاس.

وستكون بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، فى 21 سبتمبر الجارى، والتى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

وتعد بطولة كأس مصر ثانى التحديات التى تنتظر الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16 يوم 25 سبتمبر، وحال الفوز ينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت فى نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.

وسيكون التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها أن تقام بالعاصمة القطرية "الدوحة" فى موعد لم يحدد بعد.

يدخل الأهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.