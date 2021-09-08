شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك احتفالا بمرور 7 سنوات على انضمام طارق حامد: يا محارب استمر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الزمالك بالذكرى السابعة على انضمام طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى القلعة البيضاء قادما من نادى سموحة في عام 2014.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك عبر موقع "تويتر": صورة لطارق حامد لاعب وسط الفريق معلقا عليها: يا محارب.. استمر.. امضى قدما".

وكان طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، أعرب عن فخره بتواجده داخل القلعة البيضاء، بعد مرور 7 سنوات على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة رسميًا قادمًا من سموحة، حيث أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق على مدار السنوات المتتالية له داخل صفوف الأبيض.

نشر طارق حامد ستورى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيه: "لو عاد بى الزمن من سبعة سنوات للوراء، لم اتردد فى اختيارى للانضمام لكيان نادى الزمالك.. فخور بإنتمائى لنادى الزمالك العظيم وسعيد بما حققته حتى الأن واطمح بالمزيد.. الأفضل لم يأتى بعد".

وشارك طارق حامد على مدار مشواره مع الزمالك فى 266 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 8 أهداف وحصل على 59 إنذار وطرد فى 5 مباريات، وتوج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصرى مرتين والسوبر الإفريقى مرة وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.