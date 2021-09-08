شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع..فاركو يعلن التعاقد مع رامى صبرى مدافع انبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فاركو، تعاقده مع رامى صبرى مدافع إنبى لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

وتأتي صفقة رامى صبرى لتكون ثامن الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

وكان الخليج 365 قد أشار فى وقت سابق إلى أن رامى صبرى قائد الفريق البترولى أنهى إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.