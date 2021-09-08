شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بمواعيد مبارياته في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.



وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.



كما اكد اتحاد الكرة في خطابه علي أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة علي إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.