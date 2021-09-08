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كارلوس كيروش..صور فى حياة مدرب المنتخب الجديد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية اعلان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بتولى 

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب ٨لفا لحسام البدرى،  و معه ضياء السيد مدربًا عامًا ، و محمد شوقي مدربا ، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .

 

ومن المقرر ان يصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة الأسبوع من أجل إنهاء الاتفاق على  تولى القايدة الفنية للمنتخب الوطنى الاول خلفا لحسام البدرى الذى تمت أقالته .

 

نرصد بعض الصور فى حياة كيروش سواء الشخصية او التدريبية

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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