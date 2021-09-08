شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش..صور فى حياة مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية اعلان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بتولى

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب ٨لفا لحسام البدرى، و معه ضياء السيد مدربًا عامًا ، و محمد شوقي مدربا ، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .

ومن المقرر ان يصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة الأسبوع من أجل إنهاء الاتفاق على تولى القايدة الفنية للمنتخب الوطنى الاول خلفا لحسام البدرى الذى تمت أقالته .

نرصد بعض الصور فى حياة كيروش سواء الشخصية او التدريبية