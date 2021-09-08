شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد منتصف أكتوبر كموعد مبدئى لانطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن تحديد منتصف أكتوبر كموعد مبدئي لإنطلاق دورى الموسم الجديد .

وقال غزلان فى تصريح ل الخليج 365 أن تحديد هذا الموعد مناسبا لإنتهاء الأجندة الدولية التى يشارك فيها المنتخبات فى كافة المراحل السنية ببطولات العالم و التى ستنتهى يوم 4 أكتوبر القادم .

كما ان منتخب رجال الطائرة ينهى البطولة الأفريقية يوم 16 سبتمبر الجارى و التى يبدأ مشوارها اليوم بمواجهة كينيا .

أسفر الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا الذى أقيم أول أمس الأثنين ،عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بجانب المغربي تنزانيا و كينيا .

وغادرت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى رواندا مساء السبت ، استعدادا لخوض المنافسات بعد تبين سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المتواجدة فى رواندا والتى تضم كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.