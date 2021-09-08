شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد فى ذكرى عامه السابع مع الزمالك: لو عاد بى الزمن لن أتردد فى الانضمام للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن فخره بتواجده داخل القلعة البيضاء، بعد مرور 7 سنوات على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة رسميًا قادمًا من سموحة، حيث أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق على مدار السنوات المتتالية له داخل صفوف الأبيض.

نشر طارق حامد ستورى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيه: "لو عاد بى الزمن من سبعة سنوات للوراء، لم اتردد فى اختيارى للانضمام لكيان نادى الزمالك.. فخور بإنتمائى لنادى الزمالك العظيم وسعيد بما حققته حتى الأن واطمح بالمزيد.. الأفضل لم يأتى بعد".



ستورى طارق حامد

شارك طارق حامد على مدار مشواره مع الزمالك فى 266 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 8 أهداف وحصل على 59 إنذار وطرد فى 5 مباريات، وتوج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصرى مرتين والسوبر الإفريقى مرة وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.