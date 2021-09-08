شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا يتغنى بإمكانيات المالى أليو ديانج مع الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيديو يبرز إمكانيات النجم المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى خلال بطولة أفريقيا الماضية والتي توج بها المارد الأحمر للمرة العاشرة في تاريخه.

وكتب حساب دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر" تعليقا على الفيديو: "أليو ديانج.. قوة.. مهارة.. دقة، هكذا كان أداء نجم وسط الأهلي في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا".

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه تم رفض العرض المقدم من نادي جالاتا سراي التركي لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في الدوري التركي في الثانية عشر منتصف الليلة، وتم غلق المفاوضات مع النادي التركي.

وعن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن شراء خدمات ديانج من الأهلي أكد المصدر أنها غير صحيحة بخلاف رغبة النادي في سداد المبلغ المطلوب لشراء ديانج على ثلاث سنوات وهو ما تتحفظ عليه إدارة الأهلي وقررت غلق ملف التفاوض على بيع اللاعب المالي في الصيف الحالي.

وتحدثت تقارير صحفية تركية عن محاولة نادي جالاتا سراي التركي الأخيرة مع الأهلي لحسم صفقة المالي إليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا في الثانية عشر منتصف الليلة.

ورفض الأهلي العرض الأخير لضم ديانج من الأهلي نظير 5.5 مليون دولار على سبيل البيع النهائي أو استعارته مقابل دفع 1.5 مليون دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 4 ملايين دولار.