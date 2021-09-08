شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يفاضل بين 4 عروض بعد الاتفاق مع بيراميدز حول الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، بين 4 عروض تلقاها خلال الفترة الحالية من أندية الدورى الممتاز، وذلك لخوض تجربة جديدة فى الموسم الجديد يستعيد خلالها مستواه المعهود، بعد اتفاقه مع الإدارة الرياضية فى بيراميدز حول رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يفضل حمودى الرحيل عن بيراميدز بالاتفاق مع إدارة الكرة بالنادى.

وحرص حمودى على التواصل مع إدارة الكرة فى بيراميدز، لتوضيح رغبته إلى جانب تقديم الشكر للإدارة على الدعم والمساندة الذى تلقاه منهم طوال فترة تواجده فى النادى والتأكيد أن رغبته فى الرحيل تأتى للرغبة داخله فى خوض تجربة بطموح جديد وليس لأى سبب آخر خاصة أنه يرى أنه لم يتم التقصير معه فى أى شئ من جانب إدارة بيراميدز.

ومن المقرر، أن يحسم حمودى وجهته المقبلة، خلال الفترة الحالية، وفقا لأفضل العروض التى ستفيده على الجانب الفنى لرغبته فى لحاق فترة الإعداد مع فريقه الجديد الذى سيحسم هويته بشكل نهائى خلال الفترة الجارية وفقا للعروض المقدمة إليه من الأندية الأربعة التى يفضل اللاعب عدم الكشف عن هويتها فى الوقت الحالى لحين اختيار العرض الأفضل من بينهم.