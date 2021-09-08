شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل أجهزة الـ "VAR" فى معسكر الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد معسكر الحكام المقام لتطبيق تقنية الـvar، ومنح الحكام رخصة التقنية، تمهيدا للاستعانة بحكام في الدوري الممتاز الموسم المقبل ، تعطل الأجهزة لأكثر من ساعة وتوقف المعسكر.

وطلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة من الحكام الذين تم إخطارهم بالمعسكر منتصف ليلة أمس، أن لا يتم إبلاغ أي حكم آخر بمكان وموعد المعسكر، خاصة أنه تم اختيار 30 حكم ساحة و30 مساعد دون أسس حول كيفية هذه الاختيارات.

واستقرت لجنة الحكام على تقسيم الحكام الموجودين بالمعسكر إلى أفواج لمدة 4 أيام.

ويواجه مسئولو اللجنة الثلاثية ولجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل انطلاق دوري الموسم المقبل تتمثل في قلة عدد الحكام الحاصلين على رخصة حكم الفيديو بعد وصول عدد من الحكام للسن القانوني، على رأسهم جهاد جريشة وسعيد حمزة، إلى جانب رفض شركة var في الدوري المصري إقامة معسكرات ودورات للحكام للحصول على الرخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة دورات للحكام بعدد ساعات معين في استخدام وتطبيق تقنية حكم الفيديو، وهو ما ترفضه الشركة حاليا وايضا في الفترة الماضية بتنظيم أي معسكرات للحكام لوجود متأخرات مالية على اتحاد الكرة.

استقر مسؤولو اتحاد الكرة على فتح الباب أمام الشركات الخاصة بتقنية الـvar من أجل التقدم لتطبيق التقنية في الدوري المصري، استعدادا للموسم الجديد المرجح انطلاقه في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.