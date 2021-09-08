شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعاقد مع عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة إجراءات ضم عصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة لصفوف الدراويش خلال الساعات القادمة ، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع النادى الفيومى مما يسهل اجراءات التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الاصفر .

فى سياق أخر ، طلب على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى من مسئولى وادى دجلة الحصول على خدمات الرباعى محمد عبد المنصف وخالد رضا وأحمد أشرف ومحمد رضا لتدعيم صفوف الدراويش بالموسم الجديد ، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع أبو جريشة بمسئولى وادى دجلة وعلى رأسهم ماجد سامى بجانب هبوط الغزلان للقسم الثانى وهو مايسهل من مهمة الاستغناء عن الرباعى السابق.

أكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، أن إيهاب جلال وجهازه المعاون كان لهم دور فعال وكبير بالتعاون مع اللجنة الفنية فى الخروج من الفترة العصيبة التى مر بها الفريق، واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين فى أنفسهم من جديد.

وأضاف أبو جريشة فى تصريحات لموقع الإسماعيلى: "إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض".

وتابع: "غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنة وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية، واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيرى وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والإدارة بالجهاز وقدمت كل المطلوب، إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك".

واسترسل فاكهة الكرة المصرية: "جارٍ الآن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة".

وأكمل: "تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق".

واختتم أبو جريش حديثه: "المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وإدارة النادى يقدموا دعما كبيرا للجنة الفنية من أجل تذليل جميع العقبات لبناء فريق قوى حيث حرص المهندس إبراهيم عثمان على توقيع شيكات مقدم عقود اللاعبين المرشح انضمامهم لصفوف الفريق بشكل سريع من أجل ضمان ضمهم لصفوف الفريق واتمنى من الجماهير استمرار دعمها للفريق لتحقيق نتائج فى الموسم الجديد تكون على قدر تطلعات الجميع".