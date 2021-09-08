شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: سنقاتل لإسعاد المصريين.. ومشوار تصفيات المونديال فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر سعادة كبيرة بتعيينه في الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدا انه سعيد بوجوده في تمثيل مصر مجددا بعدما مثلها لاعبا وجاء الوقت ليكون مدربا .

وقال الحضرى في تصريحات لليوم السابع أن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة نجحت في اختيار مدرب كبير لقيادة المنتخب وهو البرتغالى كيروش صاحب التاريخ الطويل والخبرات في قيادة البرتغالى ومانشستر وايران ، مع جهاز معاون يضم نجوم مثلوا بلادهم على اعلى المستويات .

وأضاف السد العالى انه سيسعى مع زملائه على التكاتف لتحقيق امال واحلام الجماهير المصرية ،موضحا ان مشوار التصفيات لكاس العالم مازال طويلا ، وفرص مصر كبيرة في التاهل للمونديال .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى