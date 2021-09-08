بعد النقاز.. بن غيث يفسخ عقده مع الترجي والنادي يهدد المحرضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي الترجي التونسي أن الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط الفريق، قام بفسخ عقده مع الفريق بشكل فردي، ليكون الثاني خلال الأيام الأخيرة بعد حمدي النقاز، الذي أنهى علاقته بفريق باب سويقة.

وقال الترجي في بيان أصدره اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قام اللاعب عبد الرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية. وقد غادر الفريق يوم الاثنين."

وتابع: "وأمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق الجمعية (النادي) ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل."

وعانى الترجي من أزمة مالية خلال الفترة الماضية، أدت إلى تأخر رواتب عدد من اللاعبين، وبحسب المصادر المحلية التونسية، قد لا يكون بن غيث الاسم الأخير الذي يقبل على هذا الإجراء ضد بطل الدوري التونسي.

ولعب بن غيث - 25 عامًا - لنادي الترجي بداية من 2019 واستطاع أن يشارك مع الفريق في قرابة 100 مباراة، على المستوى المحلية الإفريقي.