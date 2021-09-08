لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا استعدادا للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجرى لاعبو فريق اليد بنادي الزمالك المسحة الطبية لفيروس كورونا استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك والأهلي بالسوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك بطل كأس السوبر الإفريقي في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك للسوبر الأفريقي بعد الفوز على سبورتنج في نهائي دوري الأبطال، فيما يخوض الأهلي المباراة بدلا من النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.