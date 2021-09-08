الزمالك يواجه أسوان في الكأس باستاد السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.

وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتضمن الخطاب المرسل لنادي الزمالك التأكيد على لعب وقت إضافي في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الحصول على لقاح كورونا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري الممتاز.