مصدر لمصراوي: حمودي قرر الرحيل عن بيراميدز بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر مقرب من أحمد حمودي جناح فريق بيراميدز، أن اللاعب قرر الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن حمودي عقد جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز تم خلالها الموافقة علي رحيل اللاعب بالتراضي في فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن حمودي يمتلك في الوقت الحالي أربع عروض رسمية يفاضل بينهم اللاعب لاختيار الأنسب له ومن ثم التوقيع له بشكل رسمي.

ويتبقي في عقد حمودي موسما واحدا مع نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب قرر خوض تجربة جديدة داخل ناد آخر جديد.