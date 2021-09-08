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"الأفضل لم يأت بعد".. طارق حامد: لو عاد بي الزمن لن أتردد في الانضمام للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى لاعب نادي الزمالك، طارق حامد، سعادته بتواجده داخل صفوف القلعة البيضاء بعدما مرّ سبع سنوات على انتقاله لفريقها.

ودوّن طارق حامد، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء:"لو عاد بي الزمن من سبعة سنوات للوراء، لم أتردد في اختياري للانضمام لكيان نادي الزمالك، فخور بانتمائي لنادي الزمالك العظيم وسعيد بما حققته حتى الآن وأطمح بالمزيد، الأفضل لم يأت بعد".

وكان الزمالك قد تعاقد مع طارق حامد رسميًا في 8 سبتمبر 2014 قادمًا من نادي سموحة.

وتوّج طارق حامد مع الزمالك منذ انضمامه للزمالك ببطولتي دوري، و4 بطولات كأس وبطوتين سوبر مصري، وبطولة كونفدرالية وأخرى سوبر أفريقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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