أول تعليق من كارلوس كيروش بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، رسالة بعد إعلان اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع المدرب البرتغالي لتدريب الفريق.

وكتب كيروش عبر حسابه على تويتر: "بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لاكون مدرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم".

وأكمل: "أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد، هيا بنا إلى المستقبل".

وأعلن اتحاد الكرة تولي كيروش منصب المدير الفني للمنتخب، خلفا لحسام البدري الذي تم إقالته، على أن يتولى ضياء السيد مهمة المدرب العام، محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل كيروش إلى القاهرة بنهاية الاسبوع المقبل، على أن يصل معاونيه في بداية الاسبوع. كما تقرر أن يصطحب كيروش مساعدا أجنبيًا ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم تحتل الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل أنجولا الجدول بدون نقاط.