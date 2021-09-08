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كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع المحترف الأمريكي تومسون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تعاقد النادي الأهلي مع المحترف الأمريكي تومسون لدعم صفوف فريق كرة السلة بالنادي للموسم الجديد ( 2021-2022).

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن ضم المحترف الأمريكي مايكل تومسون لمدة عام.

وذكر رؤوف عبد القادر مددير عام النشاط الرياضي في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تم الإنتهاء من إجراءات ضم تومسون وقيده في قائمة الفريق للموسم الحالي.

وأشار عبد القادر في تصريحاته، أن اللاعب وصل إلى القاهرة تميهدا للإنضمام للفريق والمشاركة معه في المباريات القادمة.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في ضم مروان سرحان قادمًا من صفوف نادي سموحة خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي تقام في الإسكندرية تحت تنظيم الاتحاد السكندري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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