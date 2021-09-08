مصدر لمصراوي: مدافع الأهلي ينضم لنادي فيوتشر اف سي معاراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب، وقع علي عقود انضمامه بشكل رسمي لنادي فيوتشر اف سي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عبد المنعم وقع لمدة موسم علي سبيل الإعارة لنادي فيوتشر اف سي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن محمد عبد المنعم كان يمتلك عدة عروض من أندية سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، إلا أنه اختار في النهاية الانضمام لنادي فيوتشر إف سي لشعوره براحة نفسية إلي جانب احترام رغبة النادي الأهلي.

وعاد عبد المنعم من فترة إعارة قضاها مع فريق سموحة الموسم المنقضي، وحاول النادي السكندري تجديد الإعارة إلا أن اللاعب فضَل اللعب في أحد الأندية القاهرية.