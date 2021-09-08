تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية القادمة بالمرحلة الثالثة والأخيرة، من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بعد مباراتي فيتنام وعمان.

يتنافس منتخب السعودية مع أستراليا، اليابان، عمان، فيتنام، والصين ضمن المجموعة الثانية، والتي سيتأهل منها المتصدر وصاحب المركز الثاني إلى مونديال قطر 2022 مباشرة، بينما سيلعب صاحب المركز الثالث مباراة الملحق.

ونجح منتخب السعودية في قلب تأخره ليحقق الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الافتتاحية بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت يوم الخميس 2 سبتمبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وحصد الصقور الخضر الفوز الثاني على التوالي عندما تغلب خارج ملعبه على شقيقه منتخب عمان بهدفٍ دون رد على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الثاني بترتيب المجموعة خلف المتصدر منتخب أستراليا بفارق الأهداف، بينما يمتلك منتخب عمان ومنتخب اليابان 3 نقاط لكل منهما، في حين تتذيل فيتنام والصين الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ما هو موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.. الجولة 3 و4؟

يحين موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام اليابان يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، ويلتقي بالمنتخب الصيني ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم تحديد توقيت بداية المباراتين، بالإضافة إلى الحكم من جانب الاتحاد الآسيوي كرة القدم في وقت لاحق، كما سيرسل كل منتخب الملعب الذي سيستضيف المباراة.