تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة بالمرحلة الثانية (المجموعات) في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد مباراتي أنجولا والجابون.

يلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجانب أنجولا والجابون بالإضافة إلى ليبيا، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب المصري الانتصار على أنجولا بهدفٍ دون رد في المباراة الافتتاحية بتصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، بمدينة القاهرة يوم 1 سبتمبر 2021.

وفي الجولة الثانية أخفق الفراعنة في تحقيق الفوز أمام الجابون، حيث تعادل بصعوبة بالغة بنتيجة (1-1)، يوم الاثنين 5 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيفيل.

ولم ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم كثيرًا بعد عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة حتى تمت إقالة المدير الفني حسام البدري، وقرر تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية للفراعنة اليوم 8 سبتمبر 2021.

وسيستهدف المدرب صاحب الـ 68 عامًا إنقاذ منتخب مصر بتحقيق الانتصار على ليبيا ذهابًا وإيابًا من أجل خطف صدارة المجموعة من فرسان المتوسط والاقتراب من المباراة الفاصلة التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.. الجولة 3 و4؟

يحين موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام ليبيا يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة خارج الديار أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم تحديد توقيت بداية المباراتين، بالإضافة إلى الحكم من جانب الاتحاد الأفريقي كرة القدم “كاف” في وقت لاحق، كما سيرسل كل منتخب الملعب الذي سيستضيف المباراة.