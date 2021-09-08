الاتحاد الانجليزي يُغرم تشيلسي 25 ألفًا بسبب محمد صلاح

قرر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، تغريم نادي تشيلسي مبلغ 25 ألف جنيهًا إسترلينيًا، بعد اعترافه بتهمة الفشل في السيطرة على لاعبيه في التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في 28 أغسطس الماضي.

وطرد الحكم أنتوني تايلور المدافع ريس جيمس بعد لمسة يد على خط المرمى، ومنح ركلة جزاء سجل منها النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل للريدز.

تسبب القرار في غضب لاعبي تشيلسي من قرار تايلور بطرد جيمس، حيث شعر البلوز أن الكرة تحولت من فخذ نجم إنجلترا إلى ذراعه، وأنه لم يقصد لمس الكرة بيده.

كما اعتقد كل من توماس توخيل وسيزار أزبيليكويتا أنه كان ينبغي على تايلور النظر في أكثر من إعادة واحدة، بدلاً من اتخاذ الحكم لقراره في غضون ثوانٍ.

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس «كنا قلقين بعض الشيء من أنه كان ينظر فقط إلى لقطة واحدة وتعطي هذه اللقطة صورة واضحة أنها بطاقة حمراء وركلة جزاء».

وتابع “بالنسبة لي كان الأمر سريعًا للغاية، كنت أتمنى إجراء فحص أطول ورؤية الوضع برمته، حيث ان الكرة تسقط على دراعه.”

وأكمل المدرب الألماني “يمكنني أن أتذكر الحكام وهم يشرحون لنا، إذا لمست الكرة اليد ولم يكن وضع ذراع غير طبيعي للغاية، فلن يكون ذلك ركلة جزاء.”

وأضاف قائد البلوز أزبيليكويتا: “قاسية. أشعر بالأسف على ريس. حصل الحكم على نصيحة من VAR لإعطائها. ذهب إلى الشاشة لمشاهدة إعادة واحدة.”

وتابع “لقد حصلنا على عقوبة مزدوجة، بطاقة حمراء وركلة جزاء – و 2 بطاقات صفراء في نفس اللقطة. كنا غاضبين ”

وختم الدولي الاسباني كلامه معترفاً بخطأ لاعبي فريقه في الاحتجاج على الحكم، وقال “لكن عليك أن تهدأ وتجد طريقة للقتال معًا كفريق. أعتقد أن الفريق كافح وربما أتيحت لنا أفضل فرصتين في الشوط الثاني.”

جاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم «تم تغريم نادي تشيلسي 25000 جنيه إسترليني لخرقه مرتين لقاعدة الاتحاد الإنجليزي E20.1 والتي حدثت خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي ليفربول يوم السبت 28 أغسطس 2021».

وأضاف البيان «اعترف النادي بالفشل في التأكد من أن لاعبيه تصرفوا بشكل منظم خلال الدقيقة 48 من الشوط الأول وبعد صافرة نهاية الشوط الأول».