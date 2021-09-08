الفيفا تلجأ إلى قطر بعد هروب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية 2021!

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لنقل كأس العالم للأندية 2021 إلى قطر، بعد هروب اليابان من تنظيم البطولة المفترض إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغ الفيفا بحتمية تأجيل المسابقة أو الإنسحاب من تنظيمها خوفًا من الموجة الخامسة لإنتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكرت مصادر مقربة من الفيفا أن طلب اليابان بتأجل موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021 تم رفضه، بسبب ارتباطات الأندية المشاركة في المسابقة بمنافسات أخرى، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وكتبت صحيفة ديلي ميل على لسان مسؤول بالاتحاد الياباني، أن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها داخل البلاد، حال أقيمت البطولة دون وضع خطط لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وأكدت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم قرر بالفعل، التخلي عن حقه في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا.

وأصبحت قطر هي الأقرب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، للمرة الثالثة على التوالي بحسب صحيفة ديلي ميل، بعدما نجحت في تنظيمها في عامي 2019 و2020.