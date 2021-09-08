تقرير | 5 أسرار لا تعرفها عن ملعب ريال مدريد «سانتياجو برنابيو الجديد»

يخضع حاليًا ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بنادي ريال مدريد الإسباني لأعمال التجديد لجعله واحداً من الملاعب الأعلى جودة في أوروبا، مع انفاق النادي الملكي لمبلغ يفوق 600 مليون يورو في هذا المشروع.

وتسير الأعمال على قدم وساق من أجل تجهيزه في الوقت المحدد، ولكن وقبل ذلك، ماذا سيضيف الملعب الجديد للنادي الملكي والمشجعين؟

يتوقع النادي استضافة أحداث طيلة 300 يومًا في العام الواحد على ملعب سانتياجو برنابيو بمجرد اكتمال أعمال التجديد والتطوير التي شارفت على النهاية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومؤتمرات الأعمال وبطولات الرياضات الإلكترونية وحتى مباريات كرة السلة والتنس.

5 أسرار لا تعرفها عن سانتياجو برنابيو الجديد

أول سر في امتلاك مثل هذا الملعب متعدد الوظائف هو عشب برنابيو القابل للطي، والذي يمكن سحبه بعد المباريات لتمكين النادي من إقامة أي عدد من الأحداث غير المتعلقة بكرة القدم.

ثاني سر، السقف الجديد الذي تزود به الملعب، يمكن إغلاقه بالكامل، مما يمنح الزائرين فرصة رؤية بانورامية للمدينة من أعلى ملعبها الأكثر شهرة.

ثالث سر، يتميز برنابيو الجديد أيضًا بأحدث التقنيات التي يمكنها عرض الصور على كامل السطح الخارجي للملعب، بالإضافة إلى لوحة تسجيل بزاوية 360 درجة داخل الملعب.

رابع سر، قررت الإدارة الهندسية لملعب سانتياجو برنابيو الجديد إضافة طبقة إضافية داخل الملعب، والتي ستوفر 4000 مقعدًا جديدًا على المقاعد القديمة.

خامس سر، سيتم إلحاق مركز تسوق بملعب برنابيو الجديد مزود بمتحف لريال مدريد ومتاجر متعددة الجنسيات ومطاعم متنوعة حائزة على نجمة ميشلان، مع تخصيص ساحة للمشاة في ساحة “ساجرادوس كورازونز” لتوفير مساحة خضراء للجماهير للقاء قبل المباراة.

خلاصة هذا التقرير من صحيفة ماركا الإسبانية، هي أن ملعب سانتياجو برنابيو الجديد، سيتم تجهيزه ليكون معيارًا لجميع الملاعب الحديثة التي تمضي قدمًا نحو التجديد، أو الملاعب الرياضية في افق الانشاء.