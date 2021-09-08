تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة بالمرحلة الثانية (المجموعات) في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو.

يلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وبدأ محاربو الصحراء تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة يوم 2 سبتمبر 2021، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة (8-0).

ووقع منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، تتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي تمتلك في جعبتها 4 نقاط ايضًا، بينما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.

ما هو موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.. الجولة 3 و4؟

يحين موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام النيجر يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة خارج الديار أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم تحديد توقيت بداية المباراتين، بالإضافة إلى الحكم من جانب الاتحاد الأفريقي كرة القدم “كاف” في وقت لاحق، كما سيرسل كل منتخب الملعب الذي سيستضيف المباراة.