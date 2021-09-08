البرازيل تطالب الفيفا بإيقاف 8 لاعبين من الدوري الانجليزي وتُرسل الأسباب ومُدة الإيقاف

ينتظر أن يغيب 8 لاعبين برازيليين عن مباريات أنديتهم في الجولة 4 من الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن طبق الاتحاد البرازيلي قاعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإيقاف المؤقت لأي لاعب يرفض تمثيل بلاده في تواريخ التوقف الدولي.

وخاض منتخب البرازيل مباراة أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم 2022، ومباراة أخرى أمام الارجنتين ألغيت لأسباب إدارية بعد أول 9 دقائق من الشوط الأول.

وصوتت أندية الدوري الإنجليزي بشكل جماعي لمنع اللاعبين الدوليين من تمثيل فرقهم الوطنية مطلع هذا الشهر، إذا كان ذلك يعني السفر من وإلى بلد مدرج ضمن القائمة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب حكومة المملكة المتحدة.

وشملت القائمة دول البرازيل والأرجنتين ومصر وتركيا، الأمر الذي أدى إلى غياب نجم ليفربول «محمد صلاح» ولاعب وسط آرسنال «محمد النني» عن مباراة انجولا التي أقيمت في القاهرة، قبل أن يشاركا أمام الجابون في الجولة الثانية.

لكن الوضع كان متفاقمًا للغاية في منتخب البرازيل الذي فقّد 8 لاعبين دفعة واحدة، من بينهم مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس، والحارس الاساسي أليسون بيكر.

وكانت هناك مخاوف من أن أي سفر إلى مثل هذه البلدان يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة باقي لاعبي الأندية والموظفين، فضلاً عن أن يكون له تأثير سلبي على الفرق بسبب الحجر الصحي.

من هم اللاعبين المعرضين للايقاف في الدوري الانجليزي الممتاز؟

كان هناك 8 لاعبين برازيليين تم استدعاؤهم للخدمة الدولية مع منتخب البرازيل، في مقدمتهم ثلاثي ليفربول «أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو».

بالاضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي «إيدرسون مورايش وجابريل جيسوس» وقلب دفاع تشيلسي «تياجو سيلفا» ولاعب وسط نادي مانشستر يونايتد «فريد» وجناح نادي ليدز يونايتد «رافينيا».

لكن أنديتهم منعتهم من السفر إلى أمريكا اللاتينية، وهذا مخالف لقواعد الفيفا، التي تلزم الأندية بالإفراج عن أي لاعب يصل له استدعاء رسمي لتأدية الواجب الوطني في إطار تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم (العطلة الدولية أو يوم الفيفا).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن البرازيل دعت الفيفا إلى فرض عقوبة لمدة خمسة أيام على اللاعبين ال8 المعنيين، مما سيمنعهم من الظهور في الدوري الانجليزي الممتاز في عطلة نهاية الأسبوع ببريطانيا.

وسيسري الحظر في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، وهو ما سيمنع تياجو سيلفا وفريد ​​من اللعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل مع مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ومع استبعاد حارس المرمى الاحتياطي “زاك ستيفن” بالفعل بسبب فيروس كورونا، سيضطر مانشستر سيتي إلى اللجوء إلى الخيار الثالث في حراسة المرمى وهو المخضرم “سكوت كارسون” يوم السبت مع إيقاف إيدرسون.

يذكر أن مهاجم ايفرتون ريتشارليسون منع من السفر من قبل ناديه كذلك، لكن البرازيل لم تطلب من الفيفا أن يتم إدراجه في قائمة الحظر الذي تريد تطبيقه على الآخرين، لأن إيفرتون سمح له بتمثيل البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو أغسطس الماضي.