رسميًا | أولمبياكوس يُعير أحمد حسن كوكا إلى الدوري التركي

أتم المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا انتقاله إلى الدوري التركي الممتاز نهاية هذا الأسبوع، بانتقاله على سبيل الإعارة من أولمبياكوس إلى صفوف كونيا سبور لمدة موسم واحد، قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو الصيفي 2021 في تركيا.

وأعلن النادي التركي سعادته بالتوقيع مع الهداف المصري أحمد حسن كوكا، متمنياً له كامل التوفيق في قيادة خط هجوم الفريق الأخضر والابيض.

بدوره عبر أحمد حسن كوكا عن سعادته بالتجربة الجديدة في الدوري التركي، وأضاف “لأكون صريحًا، أنا متحمس جدًا. أقوم بفتح صفحة جديدة. أعلم أن جمهورنا مثير جدًا.”

وأضاف “سأقوم بواجبي وأحرز أكبر عدد ممكن من الأهداف وسنجعل مسار قونيا سبور ناجحًا. بالطبع كل مهاجم لديه هدف معين ليحرزه. اريد ان احرز 15 هدفا هذا العام. بهذه الطريقة اريد المساهمة في انتصارات فريقي “.

يذكر أن أحمد حسن كوكا الذي مارس في الفئات العمرية بالنادي الأهلي المصري، خاض تجارب عديدة في الدوري البرتغالي مع أندية رايو آفي و سبورتينج براجا، قبل التوقيع على مسار مميز مع اولمبياكوس اليوناني في السنوات القليلة الماضية.