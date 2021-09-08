كأس العالم للأندية مهدد بالتأجيل.. وصدمة في الأهلي.. وتقارير يابانية تكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية يابانية، عن اتجاه الاتحاد الياباني لكرة القدم بالاعتذار عن استضافة كأس العالم للأندية هذا العام.

وأكدت التقارير اليابانية، أن التأجيل يأتي بسبب قيود فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»؛ إذ دخل الأخير في نقاشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يحاول بدوره البحث عن بديل بعد الأزمة التي وجد نفسه بها، في ظل رغبة طوكيو الاعتذار عن استضافة الحدث.

قيود كورونا تهدد استضافة اليابان لكأس العالم للأندية

ورغم أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يستعد لاستضافة كأس العالم للأندية لأول مرة منذ 5 سنوات كجزء من احتفالاتها بالذكرى المئوية، لكن خطر زيادة الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب قيود حضور الجماهير المحتملة، جعل الجانب الياباني يعيد التفكير في الأمر.

ونقلت صحيفة «kyodo news» تصريحات مصدر مسؤول داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «ما لم نضع خططا لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع فيروس كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها».

كأس العالم للأندية مهددا بالتأجيل حال اعتذار اليابان

ويهدد اعتذار اليابان عن استضافة كأس العالم، الذي يشارك به الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2020 - 2021، البطولة بالتأجيل، خاصة أن مسئولي الاتحاد الدولي مترددين بشأن الدولة المستضيفة الاحتياطية ومواعيد اللقاءات، حال اتخاذ طوكيو قرارا نهائيا بالاعتذار، ويهدد تأجيل النسخة الحالية مصير بطولات الأهلي المحلية واضطراب جدول الدوري الجديد مجددا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ليحجز مقعده في المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي حصد برونزية كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، مطلع العام الجاري.