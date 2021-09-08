شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يجهز تقريرا عن المنتخب واللاعبين لتقديمه لكيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المنتخب تقرير شامل عن المنتخب خلال الفترة الماضية ، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة .

كما يجهز ضياء السيد تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش الذى يصل القاهرة الأسبوع المقبل.

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة ، وراء ترشيح البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر .

تابع المصدر أن فينجادا اعتذر في جلسته الودية مع مسئولو اتحاد الكرة عن العمل بالتدريب وتولي مهمة منتخب مصر ولو بشكل مؤقت وتفضيله العمل فقط في منصب مدير فني لاتحاد الكرة.

أعلن اتحاد الكرة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول وهو البرتغالي كارلوس كيروش و معه ضياء السيد مدربًا عامًا و محمد شوقي مدربا و عصام الحضري مدربا لحراس المرمى ، على أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

أتفق البرتغالي كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة على الوصول للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل كما أتفق على تواجد 3 أجانب مساعدين له في الجهاز الفني لمنتخب مصر الذى تولى مهمة تدريب منتخب مصر.