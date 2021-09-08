شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: رفضنا عرض جالاتا سراي لشراء ديانج.. والأرقام المعلنة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أنه تم رفض العرض المقدم من نادي جالاتا سراي التركي لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في الدوري التركي في الثانية عشر منتصف الليلة، وتم غلق المفاوضات مع النادي التركي.

وعن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن شراء خدمات ديانج من الأهلي أكد المصدر أنها غير صحيحة بخلاف رغبة النادي في سداد المبلغ المطلوب لشراء ديانج على ثلاث سنوات وهو ما تتحفظ عليه إدارة الأهلي وقررت غلق ملف التفاوض على بيع اللاعب المالي في الصيف الحالي.

وتحدثت تقارير صحفية تركية عن محاولة نادي جالاتا سراي التركي الأخيرة مع الأهلي لحسم صفقة المالي إليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا في الثانية عشر منتصف الليلة.

ورفض الأهلي العرض الأخير لضم ديانج من الأهلي نظير 5.5 مليون دولار على سبيل البيع النهائي أو استعارته مقابل دفع 1.5 مليون دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 4 ملايين دولار.

وكشف موقع " YENIAKIT" التركي أن إدارة جالاتا سراي قدمت حلين لشراء ديانج الأول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8 مليون يورو، والثاني على سبيل البيع النهائي مقابل 6 ملايين دولار، وينتظر موافقة الأهلي على العرض المُقدم، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية منتصف الليلة.

وأكد التقرير أن جالاتا سراي قدم العرض الأخير في مفاوضاته مع الأهلي لضم ديانج بحيث يحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو يتم سدادها على 3 سنوات، والذي ظل يحاول ضمه منذ شهور، وبات قريبا من إضافة اللاعب المالي لقائمته، لاسيما مع إصرار فاتح تيريم المدير الفني للفريق التركي على ضم الدبابة المالية

أوضح التقرير أن إدارة الأهلي كانت ترغب ترغب في بيع ديانج مقابل 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط محاولات من اللاعب لإقناع إدارة القلعة الحمراء لتركه يبدأ مرحلة الاحتراف الأوروبية.

ويرى التقرير أن تعاقد جالاتا سراي مع ديانج سيخفف من أخطاء الدفاع ويعزز التغطية الدفاعية ويقضي على المشاكل التي يواجهها الفريق التركي في خروج الكرة من الخلف للأمام.