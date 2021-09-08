شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعسكر فى صربيا الأسبوع المقبل استعدادا للبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سلة الاتحاد السكندري معسكرا خارجيا بداية الأسبوع المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية والتى تستضيفها مصر وتقام بنادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر الجارى وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر ان يشارك مع الفريق الثنائي المحترف الذى تم التعاقد معه مؤخرا وهما الامريكى بوستيك والنيوزيلندى ويبستر ، حيث وصلا إلى مصر خلال الساعات الماضية

اكتمل عقد الفرق المقرر مشاركتها في منافسات البطولة العربية لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر بصالة نادى الاتحاد السكندرى بالإسكندرية خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل فى نسختها الثالثة والثلاثين. ووصل عدد الفرق المشاركة فى البطولة 20 فريقا من مختلف الدول العربية، بعدما وافق الاتحاد العربى على مشاركة فريقى وداد بوفاريك الجزائري، والكرامة السوري.

وأصبحت الأندية المقرر مشاركتها في البطولة حتى الآن هي كل من: الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة الى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.