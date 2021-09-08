شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى آخر تطورات فسخ التعاقد بين الأهلى وجونيور أجاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم استقرار الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على رحيل النيجيري جونيور أجايى عن الفريق بالموسم الجديد،إلا أن الامور بين النادى واللاعب "محلك سر" بسبب تفاصيل فسخ العقد بين الطرفين وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا قدم جونيور أجايى مع الأهلى؟

ج: إجمالا لعب أجايى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقائق، سجل 41 هدفا وصنع 30 ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.

س: لماذا يفكر الأهلى فى رحيل جونيور أجايى؟

ج: كان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تاو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تاو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب ألفلسطينى على أنه لاعب مصري.

س: هل كان أجايى يشارك بصورة أساسية مع الأهلى؟

ج: ابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

س: ماسبب تعطل اجراءات فسخ التعاقد بين الاهلى وأجايى ؟

ج: عقد أجايى مع الاهلى ينص على حصوله على 850 ألف دولار في الموسم واتفق مسئولو المارد الأحمر مع اللاعب على الحصول على 400 ألف دولار نصف قيمة الموسم الأخير في عقده مقابل فسخ العقد بالتراضى ، وهو ماوافق عليه أجايى قبل أن تقرر إدارة الأهلى صرف المبلغ للنجم النيجيري بطريقة التقسيط بحيث يحصل على 40 ألف دولار كل شهر طيلة عشرة أشهر وهو مارفضه اللاعب ولاتزال المفاوضات دائرة بين الطرفين .

س: متى يحسم جونيور أجايى قراره النهائى؟

ج: يناقش النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى مع وكيل أعماله جون إدوارد مستجدات الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء أزمة رحيله عن النادى.

س: كيف منح قرار اتحاد الكرة حرية فى حسم مصير اجايى ؟

ج: أصبح من حق الأهلى، فى الوقت الحالي، وضع جونيور أجايي فى قائمة الانتظار وتسجيل لاعبيه الأجانب بشكل عادى، مع الالتزام بدفع راتبه بشكل منتظم طوال فترة وجوده بقائمة الانتظار، ما أتاح لهم تسويقه بشكل جيد ودون تكبد خسائر مالية أو إبقائه حتى نهاية عقده الذى سينتهى في نهاية الموسم المقبل.