شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرصد 20 ألف دولار راتبا شهريا للمدرب الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولي نادى غزل المحلة مبلغ قدرة 20 الف دولار كحد أقصى للتعاقد مع مدرب أجنبى خلال الفترة الحالية عقب اعتذار مختار مختار عن قيادة الفريق المحلاوى .

تقدم مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعدما أجرى اتصالا هاتفى بالمهندس على العباسى رئيس شركة قدم لكرة القدم ولم يٌكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تم اقالته بعد نجاحه فى الابقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

ومن جانب أخر استغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.