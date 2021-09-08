شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الحصول على لقاح كورونا بسبب الارتباطات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري على لقاح فيروس كورونا من جرعة واحدة فقط.

وشدد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن خطوة الحصول على اللقاح بسبب ارتباطات الفريق بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد.

وأوضح أن الفريق حصل على لقاح معتمد للسفر خاصة وأن الفريق سيكون أمامه ارتباطات بالسفر لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.