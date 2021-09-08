شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث ضم حارس مرمى جديد في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم المقبل، لاسيما بعد رحيل محمود حمدي الحارس الأساسي لصفوف نادي فيوتشر في الصيف الحالي.

ويضم المقاصة حارسين في الوقت الحالي وهم محمد كوكو الحارس البديل والبلتاجي سمير الحارس الثالث قبل رحيل محمود حمدي، ويبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد صاحب خبرات في الدوري الممتاز.

ووافق باسم مرسي وأحمد عادل ميسي لاعبا المقاصة على التنازل عن مستحقاتهما المالية لدى النادي الفيومي بعد رحيلهما عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل باسم مرسي إلى سيراميكا، فيما انتقال أحمد عادل ميسي إلى الاتحاد السكندري، بعد شراء عقد الثنائي في الصيف الحالي.

وكشف عصام سراج، مدير التعاقدات بنادى مصر المقاصة، عن مصير باسم مرسى، مهاجم الفريق، في الفترة المقبلة بعد العروض التى تلقاها مؤخراً، وقال سراج في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: باسم مرسى انضم لسيراميكا، ويتبقى فقط تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، والمصرى لم يطلب منا ضم باسم مرسى.

وأضاف: الأزمة المادية موجودة في كل الأندية بشكل واضح، المقاصة تأثرت في الفترة الأخيرة وتعاقدنا مع لاعبين أو ثلاثة ونحتاج إلى 6 أو 8 لاعبين من لاعبى الدورى الممتاز في الفترة المقبلة.