شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : سعيد بالعودة للمنتخب والعمل مع مدرب كبير .. وأمامنا تحديات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ضياء السيد عن سعادته بالعودة للعمل للمنتخبات مجددًا والعمل مع مدرب باسم كبير مثل كارلوش كيروش قائلاً أنه تكليف كبير .

تابع ضياء السيد في تصريحات لـ " الخليج 365 " : أمامنا مهمة صعبة أمام ليبيا وسنعمل جاهدين على تحقيق نتائج مميزة في الفترة المقبلة و التأهل لكأس العالم.

أضاف مدرب عام منتخب مصر أنه سيبدأ من الآن التجهيز و الترتيب مع الجهاز المعاون لإعداد ملف كامل عن اللاعبين.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.