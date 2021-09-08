7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب ،الكاف ينعش الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه .

اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

كاف ينعش الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

تلقي محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عرضين من أندية سموحة ووأحد الاندية الصاعدة للممتاز للانتقال الي احدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة ان اللاعب طلب الرحيل من الزمالك لعدم المشاركة بانتظام في مباريات الموسم الماضي.