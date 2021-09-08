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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب ،الكاف ينعش الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه .
اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:
البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا
ضياء السيد مدربًا عامًا
محمد شوقي مدربا
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى
كاف ينعش الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه
أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.
تلقي محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عرضين من أندية سموحة ووأحد الاندية الصاعدة للممتاز للانتقال الي احدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة ان اللاعب طلب الرحيل من الزمالك لعدم المشاركة بانتظام في مباريات الموسم الماضي.
اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية: الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء 18 هيئة رياضية
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لعدد 18 هيئة رياضية، وجاري استكمال اجراءات تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية لعدد 24 هيئة، وذلك علي مستوي الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية.
الأهلى يحسم صفقة بيبو دكرنس والإعلان خلال ساعات
أتم مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم عمر البكرى صانع ألعاب دكرنس ومنتخب الشباب والشهير بـ"بيبو" بعد الجلسة التى عقدها مسئولو القلعة الحمراء مع المهندس الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس واتفقوا على كل التفاصيل المالية وبعض البنود الخاصة بتعاقد موهبة بحرى مع القلعة الحمراء.
اتحاد الكرة يتحفظ على تولى حسام حسن قيادة منتخب مصر
تحفظ مسئولو اتحاد الكرة على تولى حسام حسن المدير الفنى الحالى لاتحاد السكندرى، قيادة المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، حيث تم استبعاد اسم العميد من دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لـ حسام البدرى، بعد قرار اتحاد الكرة بإقالته من قيادة الفراعنة، عقب التعادل مع الجابون والظهور بأداء ضعيف فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
الزمالك يبحث إعارة جنش في الموسم الجديد
تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لأي نادي في الموسم المقبل لحين تهدئة الأجواء بينه وبين كارتيرون المدير الفني للفريق ، رافضين تماما فكرة الاستغناء عنه نهائيا خاصة انه أحد كباتن الفريق.