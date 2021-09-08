شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. مصطفى جمال يوقع لإنبى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى إنبى مع مصطفى جمال لاعب طلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر ، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور وكيل أعماله أمير المراكبى .

وتعاقد الطلائع حتى الان مع أربعة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى ومحمد جابر لاعب المصرى ، وحسم مسئولو الطلائع الرباعى على سبيل الاعارة لمدة موسماً واحداً.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، ومن المقرر أن يخوض الفريق معسكرا داخليا بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى فى 21 سبتمبر الجارى، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.