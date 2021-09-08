شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

من ناحية اخري نشر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك صورة له مع درع الدورى الممتاز علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، ونشر نبيه صورة درع الدورى بعدما ساهم المدرب العام في فرض نظام صارم منذ توليه المهمة مع الجهاز الفني لكارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

ويقوم أسامة نبيه بدورين داخل الجهاز الفني وهو المدرب العام بالإضافة لدوره كمدير كرة يساهم في فرض نظام ثابت داخل الفريق بالتنسيق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى تلقي محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عرضين من أندية سموحة واحد الأندية الصاعدة للدوري للانتقال الي احدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة ان اللاعب طلب الرحيل من الزمالك لعدم المشاركة بانتظام في مباريات الموسم الماضي.

ويفاضل عبد العزيز بين العرضين انتظار لانتهاء مفاوضات مسئولي الناديين مع إدارة الزمالك بشأن انهاء الصفقة، وتتجه النية داخل إدارة الزمالك للموافقة علي بيع محمود عبد العزيز علي ان يتم توفير بديل مناسب في وسط الملعب مع امام عاشور وطارق حامد، خاصة ان مركز خط الوسط يعاني منذ رحيل فرجاني ساسي الي الدحيل القطري في نهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

من ناحية أخرى يتلقى اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك حصول وجميع أفراد الجهاز الفنى لقاح فيروس كورونا، من أجل الوقاية من الإصابة بالفيروس مع عودة انتشاره من جديد "الموجة الرابعة".

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعمال سوف يحصلون على لقاح فيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة.