شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلى إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضية إجراءات إعارته إلى فريق فيوتشر اف سي لمدة موسم، على أن ينضم لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع انطلاقة الموسم الجديد.
وكان مسئولو النادي الأهلي يفاضلون بين أكثر من عرض لإعارة محمد عبد المنعم ، من أجل الانتقال إليهم في الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن القيد في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل.
وامتلك محمد عبد المنعم ثلاثة عروض من أندية الجونة وسيراميكا وفيوتشر اف سي، وسط مطالب من لجنة التخطيط بقيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، باعتباره من المدافعين المميزين، حتى يكون قادرا على حل أزمة الدفاع بالفريق الأحمر.
واكتفي مسئولو النادي الأهلي بالصفقات الخمسة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أغلق الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بعد تلبية احتياجاته من الصفقات الجديدة وسد العجز في المراكز التي عانت من النقص في الموسم الماضي.
وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن ناديه اكتفى بالصفقات التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي وهي ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.
وشدد توفيق على أن كل الصفقات كانت صعبة لكن بيرسي تاو كانت صعبة للغاية، ولكن ️المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبًا وكان مطلوب مبلغ كبير جدًا في البداية، مضيفا أن إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر اتخذ وقتًا لكن موسيماني ساعدنا بصورة كبيرة في ذلك، ولكن في النهاية اللاعب فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخري من بينها من بلجيكا.