شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلى إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضية إجراءات إعارته إلى فريق فيوتشر اف سي لمدة موسم، على أن ينضم لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع انطلاقة الموسم الجديد.

وكان مسئولو النادي الأهلي يفاضلون بين أكثر من عرض لإعارة محمد عبد المنعم ، من أجل الانتقال إليهم في الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن القيد في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل.

وامتلك محمد عبد المنعم ثلاثة عروض من أندية الجونة وسيراميكا وفيوتشر اف سي، وسط مطالب من لجنة التخطيط بقيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، باعتباره من المدافعين المميزين، حتى يكون قادرا على حل أزمة الدفاع بالفريق الأحمر.