شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تحسم مصير حازم مرسى بعد العرض التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مصير حازم مرسى مهاجم الفريق الذى تلقى عرضاً من نادي المستقبل الرياضي برجيش التونسي للتعاقد معه وتم ارسال فاكس بشكل رسمى للقلعة الصفراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى النادي التونسي إهتمامه الشديد بضم اللاعب ليكون واحد من صفوف الفريق في الموسم القادم، وينتظر النادي التونسي الرد النهائي من النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الموقف.

وقرر النادى الإسماعيلى تأجيل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد، لثانى مرة على التوالى حيث كان من المقرر أن تنطلق فترة إعداد الدراويش السبت الماضى ليتم تأجيلها لغداً الخميس قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى للسبت المقبل بعد اعتذار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.