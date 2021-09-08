شكرا لقرائتكم خبر عن شيما صابر تعلن رحيل زوجها رامى صبرى عن إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية شيما صابر زوجة رامى صبرى قائد إنبى رحيل اللاعب عن الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية وانتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

وكشفت شيما صابر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن رامى صبرى وقع لـ"فاركو" ليسدل القائد التاريخى الستار على مسيرته مع الفريق البترولى التي شهدت خوض 222 مباراة وتسجيل 33 هدفًا في مختلف البطولات فضلا عن التتويج ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري عام 2010 و2011.

وفى سياق متصل كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن رامى صبرى أنهى إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة، موضحا أن اللاعب قام بتوديع زملائه فى التدريبات بعد المسيرة التى قضاها مع الفريق البترولى.

وفى سياق متصل قالت الإعلامية شيما صابر إن المسحة التى أجراها زوجها رامى صبرى بعد ارتفاع درجة حرارته خلال الأيام الماضية جاءت سلبية، ووجهت شيما فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشكر لكل الجماهير التى تابعت الحالة الصحية لزوجها، مؤكدة أن حالته جيدة.

وكانت شيما قالت على صفحتها عبر إنستجرام إنها وزوجها يتواجدان فى جزر المالديف لقضاء إجازة سنوية وشعر زوجها رامى صبرى بارتفاع فى درجة حرارته، وأكد الطبيب أنها أعراض كورونا وأجرى مسحة للكشف عن إصابته بفيروس كورونا قبل أن تظهر نتيجة لمسحة بأنها سلبية، ليتاكد عدم إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدورى فى المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.