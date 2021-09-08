اخبار الرياضه

كيروش يصل القاهرة الأسبوع المقبل لتولي قيادة منتخب مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يصل القاهرة الأسبوع المقبل لتولي قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

يصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة الأسبوع من أجل إنهاء الاتفاق على  تولى القايدة الفنية للمنتخب الوطنى الاول خلفا لحسام البدرى الذى تمت أقالته .

 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا 

ضياء السيد مدربًا عامًا 

محمد شوقي مدربا 

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .

 

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا