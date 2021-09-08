شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يصل القاهرة الأسبوع المقبل لتولي قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة الأسبوع من أجل إنهاء الاتفاق على تولى القايدة الفنية للمنتخب الوطنى الاول خلفا لحسام البدرى الذى تمت أقالته .
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:
البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا
ضياء السيد مدربًا عامًا
محمد شوقي مدربا
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .
ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل