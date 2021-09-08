شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يصل القاهرة الأسبوع المقبل لتولي قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يصل البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة الأسبوع من أجل إنهاء الاتفاق على تولى القايدة الفنية للمنتخب الوطنى الاول خلفا لحسام البدرى الذى تمت أقالته .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل