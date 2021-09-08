اليابان تعتذر عن عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتذرت اليابان عن عدم استضافة بطولة مونديال الأندية في ديسمبر المقبل؛ بسبب معاناة البلاد مع جائحة كوفيد -19.



وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة على هامش احتفالها بمئوية تأسيسها، لكن ارتفاع حالات الإصابة وحضور عدد قليل من المشجعين في المدرجات دفعها لقرار التخلي عن الفكرة.

وكان من المؤمل أن تدر البطولة مع نسبة حضور كبيرة الكثير من العوائد على "فيفا" المنظمة، وتوقعت حضور 60 ألف متفرج للنهائي على ملعب يوكوهاما، لكن قيود الجائحة تعني تقليل الحضور، ما يعني خسارة للبلد المضيف وللفيفا.

وتخلى الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضاً عن استضافة كونجرس الفيفا، وألغى مباراة ودية مع إنجلترا، وتبدو قطر بديلاً مناسباً لاستضافة الحدث بعد استضافتها النسخة المؤجلة من 2020، والتي فاز بها بايرن ميونيخ باللقب على حساب تيجريس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة بسبب القيود الناجمة عن جائحة كورونا، وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الياباني يجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل بالنظام القديم أي بمشاركة سبعة أندية.

وأوضحت (كيودو) أنه إلى جانب خطر زيادة أعداد الإصابات بكورونا، فقد لعب الجانب المالي دورا في هذا القرار وذلك في ضوء التوقعات بأن أعداد الحضور الجماهيري ستكون مقيدة.

ولا يزال من غير المحدد بعد متى وأين ستقام البطولة.

كان الاتحاد الدولي قرر في نهاية العام الماضي إقامة البطولة في هذا العام بشكلها القديم، وذلك بعد أن كان مقررا بالأساس إقامة بطولة معدلة في الصين في صيف العام الحالي بمشاركة 24 فريقا.

وبسبب تأجيل بطولة كأس الأمم الاوروبية 2020 وكأس كوبا أمريكا لمدة عام في ظل جائحة كورونا، فقد تم تأجيل هذه البطولة أيضا.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني هو الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر في فبراير الماضي.