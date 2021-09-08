«السوبر الإسبانى ومونديال الشباب مرتين».. أفضل انجازات مدرب المنتخب الجديد.. والمنتخبات والفرق التي قادها «كارلوس كيروش» أبرزها ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى



ويأتي اسم كارلوس كيروش الأكثر بحثًا الآن بين المصريين عقب توليه مسئولية تدريب منتخب مصر الوطنى خلفا لحسام البدرى.

وفيما يلى ابرز انجازاته.

حصد كيروش:

* كأس البرتغال مع سبورتنج لشبونة 1994

*كأس السوبر البرتغالية 1995



*كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد 2003



*بطولة أوروبا تحت 16 سنة 1989



*كأس العالم للشباب عامي 1989، 1991

وأبرز المنتخبات والفرق التي قادها كارلوس كيروش مدرب مصر الجديد:

البرتغال للشباب 1988-1991



البرتغال 1991-1993



سبورتنج لشبونة البرتغالي 1993-1996



الإمارات 1998-1999



السعودية 2000



جنوب إفريقيا 2001-2002



ريال مدريد 2003-2004



البرتغال 2008-2010



إيران 2011-2019



كولومبيا 2019-2020

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

وكانت قد طالبت الجماهير بإقالة المدير الفني الوطني حسام البدري من قيادة منتخب مصر الأول خوفا من ضياع حلم الوصول إلى منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022 خاصة وأن المشوار في التصفيات طويل.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب الجابون إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقام في قطر والذي يعد أهم إنجاز ترغب الجماهير المصرية في تحقيقه.