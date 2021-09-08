اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:



البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا



ضياء السيد مدربًا عامًا



محمد شوقي مدربا



عصام الحضري مدربا لحراس المرمى



ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

وكانت قد طالبت الجماهير بإقالة المدير الفني الوطني حسام البدري من قيادة منتخب مصر الأول خوفا من ضياع حلم الوصول إلى منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022 خاصة وأن المشوار في التصفيات طويل.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب الجابون إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقام في قطر والذي يعد أهم إنجاز ترغب الجماهير المصرية في تحقيقه.