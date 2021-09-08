خاص.. اتحاد الكرة يفاضل بين جمعة وعلي لخلافة بركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشفت مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مفاضلة في الوقت الحالي بين وائل جمعة نجم الأهلي السابق، وبين عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق في منصب مدير المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اليوم الأربعاء عن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في اتحاد الكرة أن الوقت الحالي يشهد مفاضلة بين وائل جمعة وعبد الحليم من أجل تولي منصب مدير المنتخب والذي كان يشغله سابقًا نجم الأهلي السابق محمد بركات.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان اليوم أن ضياء السيد المدرب السابق لفريق سيراميكا كليوباترا سيكون المدرب العام للمنتخب الأول رفقة المدرب البرتغالي فيما سيكون محمد شوقي مدربًا مساعدًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.