رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن خليفة حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر للبدري قبل ايام بعد التعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

واستقر مجاهد على تعيين كيروش مديرا فنيا للفراعنة، على أن يتولي ضياء السيد مهمة المدرب العام، محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل كيروش إلى القاهرة بنهاية الاسبوع المقبل، على أن يصل معاونيه في بداية الاسبوع. كما تقرر أن يصطحب كيروش مساعدا أجنبيًا ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم تحتل الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل أنجولا الجدول بدون نقاط.