رسميًا.. كارلوس كيروش يخلف حسام البدري في تدريب منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر خلفًا للمقال حسام البدري.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الكادر التدريبي للمدرب كارلوس كيروش سيضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

أما باقي الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي سوف يضم مساعدًا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

ومن المقرر أن يصل كيروش وجهازه المعاون إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، من أجل إمضاء العقود وبداية الاستعداد لمواجهة ليبيا المصيرية في تصفيات كأس العالم 2022.

جدير بالذكر اشراف كارلوس كيروش على تدريب منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا، كما درب ريال مدريد لفترة قصيرة عامي 2003 و2004 بعد أن قضى عدة أعوام ناجحة كمدرب مساعد للمدرب الاسكتلندي الاسطورة «السير أليكس فيرجسون» في مانشستر يونايتد بالفترة من 1999 حتى 2003.